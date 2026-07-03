«Белавиа» переносит рейс в Санью из-за тайфуна Maysak

«По прогнозам метеоцентра КНР, сегодня и завтра тайфун принесет сильные ветра с дождями в южные регионы страны и затем постепенно пойдет на спад», — говорится в сообщении.
В авиакомпании отметили, что тайфун Maysak создает серьезную угрозу безопасности полетов, в связи с этим рейсы B2 753/754 из Минска в Санью и обратно перенесен на один день — с 4 июля на 5 июля.
«5 июля время вылета запланировано прежним, согласно расписанию», — уточнили в пресс-службе.
На сайте авиакомпании указано, что рейс вылетит из белорусской столицы 5 июля в 7:00 по минскому времени и приземлится в Санье в 22:20.
В пути самолет проведет 10 часов 20 минут. Также отмечается, что билеты на это рейс почти распроданы — в наличии осталось всего три билета.
Национальный метеорологический центр КНР объявил на сегодня желтый уровень опасности из-за тайфуна Maysak, который, как ожидается, принесет с собой мощные порывы ветра и проливные дожди в южные регионы страны.
Ранее сообщалось, что тропический шторм накроет остров Хайнань в пятницу во второй половине дня. Скорость ветра может составить 25−30 метров в секунду.