Россияне рассказали, на что будут жить на пенсии

Большинство россиян на пенсии не планируют жить только на выплаты от государства. Люди хотят сохранить доход после завершения карьеры за счёт работы, собственных накоплений и инвестиций, выяснил СберНПФ, партнёр СберИнвестиций, к Финансовому конгрессу. В среднем респонденты рассчитывают получать почти 66 тысяч рублей в месяц и накопить свыше 5 млн рублей. При этом самые амбициозные цели по пассивному доходу на пенсии ставят в обеих столицах и Красноярске, а по сбережениям — в Тюмени, Тольятти и Москве.