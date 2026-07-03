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Россияне рассказали, на что будут жить на пенсии

Большинство россиян на пенсии не планируют жить только на выплаты от государства.

Источник: Комсомольская правда

Большинство россиян на пенсии не планируют жить только на выплаты от государства. Люди хотят сохранить доход после завершения карьеры за счёт работы, собственных накоплений и инвестиций, выяснил СберНПФ, партнёр СберИнвестиций, к Финансовому конгрессу. В среднем респонденты рассчитывают получать почти 66 тысяч рублей в месяц и накопить свыше 5 млн рублей. При этом самые амбициозные цели по пассивному доходу на пенсии ставят в обеих столицах и Красноярске, а по сбережениям — в Тюмени, Тольятти и Москве.

Даже после выхода на пенсию россияне не планируют полностью уходить с рынка труда. По оценке респондентов, почти треть будущего дохода (30%) будет приносить работа по найму. Ещё 26% составит пенсия от государства, 13% — личные сбережения на вкладах и в программе долгосрочных сбережений. Остальное, по ожиданиям опрошенных, дадут инвестиции, предпринимательство, сдача недвижимости в аренду и помощь детей.

Свыше половины (58%) опрошенных заявили, что хотели бы обеспечить себе до 50 тысяч рублей ежемесячного дохода на пенсии за счёт собственных сбережений и инвестиций. Каждый пятый (22%) рассчитывает на 71−100 тысяч рублей в месяц, каждый десятый (11%) — 51−70 тысяч рублей. Ещё 9% ориентируются на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Самые высокие ожидания по будущему доходу озвучили жители Москвы — 122 тысячи рублей в месяц. Следом идут Санкт-Петербург (96 тысяч рублей), Красноярск (93 тысячи рублей), Кемерово (93 тысячи рублей) и Ростов-на-Дону (90 тысяч рублей).

По размеру желаемого капитала лидирует Тюмень. Там горожане хотели бы накопить к завершению карьеры 10,3 млн рублей. В Тольятти назвали сумму в 9,8 млн рублей, в Москве — 9,1 млн рублей. Замыкают пятёрку Астрахань и Санкт-Петербург, жители которых ориентируются на 8,2 млн рублей.

Исследование прошло в июне 2026 года среди 11 тысяч респондентов из 37 городов с населением свыше 500 тысяч человек.