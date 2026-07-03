Лаборатория на Березниковском содовом заводе прошла пятилетнюю проверку

Аккредитация — это как знак качества для лаборатории. Проверку нужно проходить регулярно: раз в два года или раз в пять лет. В этом году ОТК БСЗ прошел самую серьезную, пятилетнюю проверку. Более того, им не просто подтвердили право на работу, но и расширили список того, что они могут проверять.