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Как заправляется сельхозтехника в Башкирии

Уже в 20-х числах июля агропредприятия Башкирии приступят к уборочной кампании, вопрос обеспечения топливом очень важен.

Источник: минсельхоз РБ | предоставлено пресс-службой

Об этом говорил на спецбрифинге ЦУР Башкортостана в прямом эфире БСТ замминистра сельского хозяйства РБ Ильшат Ахметов.

Он сообщил, что для бесперебойных поставок заключены договоры с тремя крупными нефтетрейдерами, которые отгружают топливо с 13 баз, равномерно расположенных по территории республики. Топливо забирают бензовозы вместимостью цистерн до 27 тонн и довозят до хозяйств. Как отметил замминистра, горючего хватает и на текущую работу, и на накопление.

Ильшат Ахметов сказал, что сейчас договоры на мелкий опт — лучший способ обеспечить предприятия топливом, и рекомендовал это решение хозяйствам, ранее предпочитавшим закупать ГСМ на бирже или же работать «с колёс», без запасов.

Что касается малых хозяйств, в том числе ЛПХ, их не оставят без внимания и тоже обеспечат топливом. Сейчас райадминистрации собирают списки нуждающихся в такой поддержке.

Брифинги по ситуации с топливом на этой неделе ЦУР проводил ежедневно, ранее обсудили вопрос заправки машин скорой помощи.