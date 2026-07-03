Как заправляется сельхозтехника в Башкирии

Об этом говорил на спецбрифинге ЦУР Башкортостана в прямом эфире БСТ замминистра сельского хозяйства РБ Ильшат Ахметов.
Он сообщил, что для бесперебойных поставок заключены договоры с тремя крупными нефтетрейдерами, которые отгружают топливо с 13 баз, равномерно расположенных по территории республики. Топливо забирают бензовозы вместимостью цистерн до 27 тонн и довозят до хозяйств. Как отметил замминистра, горючего хватает и на текущую работу, и на накопление.
Ильшат Ахметов сказал, что сейчас договоры на мелкий опт — лучший способ обеспечить предприятия топливом, и рекомендовал это решение хозяйствам, ранее предпочитавшим закупать ГСМ на бирже или же работать «с колёс», без запасов.
Что касается малых хозяйств, в том числе ЛПХ, их не оставят без внимания и тоже обеспечат топливом. Сейчас райадминистрации собирают списки нуждающихся в такой поддержке.
Брифинги по ситуации с топливом на этой неделе ЦУР проводил ежедневно, ранее обсудили вопрос заправки машин скорой помощи.