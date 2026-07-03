Как заправляется сельхозтехника в Башкирии

Он сообщил, что для бесперебойных поставок заключены договоры с тремя крупными нефтетрейдерами, которые отгружают топливо с 13 баз, равномерно расположенных по территории республики. Топливо забирают бензовозы вместимостью цистерн до 27 тонн и довозят до хозяйств. Как отметил замминистра, горючего хватает и на текущую работу, и на накопление.