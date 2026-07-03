Из Сочи запустили еженедельные прямые авиарейсы в Оман

В честь открытия рейса состоялась официальная церемония, в которой приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Султаната Оман в России, руководство аэропорта Сочи, представители авиакомпании Oman Air и сотрудники мэрии. В знак начала долгосрочного партнерства и укрепления авиасообщения стороны перерезали символическую красную ленту.