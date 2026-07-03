Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области запустят первое производство противоградовой сетки

Первое полностью российское производство противоградовой сетки откроют на Дону за 276 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области появится первое полностью российское производство противоградовой сетки для АПК. Соглашение подписали с компанией «Каменскхимволокно». Об этом в соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

На производство сетки предприятие потратит 276 млн рублей, в том числе используют средства федерального Фонда развития промышленности.

— К 2027 году появятся новое высокотехнологичное производство и новые рабочие места. Для сельского хозяйства это необходимое оснащение, снижающее риск потери качества урожая. Сетка защищает сады и виноградники от града и других негативных природных факторов, — написал Юрий Слюсарь.

Продукцию собираются поставлять и в другие регионы страны. Сегодня в хозяйствах применяют импортные аналоги сетки. Также в планах у инвестора — производство газонного покрытия.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше