В Ростовской области запустят первое производство противоградовой сетки

— К 2027 году появятся новое высокотехнологичное производство и новые рабочие места. Для сельского хозяйства это необходимое оснащение, снижающее риск потери качества урожая. Сетка защищает сады и виноградники от града и других негативных природных факторов, — написал Юрий Слюсарь.