Сбер: семейный банкинг вырастет до 40 млн пользователей к 2029 году

По словам Царёва, совместные платёжные счета выросли на 73% за последний год. Он также сослался на данные ВЦИОМа: 87% россиян называют создание семьи одной из главных жизненных целей, для 67% крепкая семья — ценность номер один, а 63% россиян планируют бюджет вместе с супругом или другими родственниками. При этом раздельное управление финансами до сих пор практикует больше половины домохозяйств, что говорит о значительном потенциале роста этого направления.