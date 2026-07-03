Продажу бензина в Новороссийске возобновили

Отпускающие бензин АЗС «Роснефть» находятся на Мысхакском шоссе, в Кирилловке и Верхнебаканском (ул. Черноморская), «Лукойл» — на пр. Дзержинского, ул. Ленина в Цемдолине и Глебовском, Rusoil — на ул. Золотая Рыбка в Цемдолине, «Татнефть» — в Верхнебаканском, «Уфимнефть» — на ул. Ленина в Цемдолине, на выезде из Владимировки и на ул. Кооперативная в Кирилловке.