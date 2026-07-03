Сегодня в Иркутске начали отпускать бензин на независимых заправках

Кроме того, сейчас администрацией Иркутска прорабатывается предложение об определении заправок, где по специальному списку будут получать топливо машины аварийных служб управляющих компаний. Им необходимо всегда быть готовыми к выездам по обращениям граждан. В рамках рабочего выезда Руслан Болотов поздравил сотрудников ГАИ, которые круглосуточно дежурят на автозаправочной станции, с профессиональным праздником и вручил им памятные подарки.