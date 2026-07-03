Сегодня в Иркутске начали отпускать бензин на независимых заправках

Водители могут заправить свои автомобили на «КрайсНефть» и БРК. Оценить организацию работы на заправках выехал мэр областного центра Руслан Болотов. Предложение о перенаправлении потока через независимые АЗС было озвучено главой города на оперативном штабе губернатора региона. Сегодня на части заправочных станций начали отпуск топлива физическим лицам с лимитом 20−30 литров, уточняет пресс-служба мэрии города.
«Решение оперштаба об увеличении количества АЗС, отпускающих топливо считаю важным и нужным. Итогом этого стало перераспределение очередей. Ранее направленные предложения также работают. Это разделение потоков машин и нахождение на местах сотрудников полиции и ГАИ. Продолжаем работу в данном направлении и надеемся в ближайшее время снять ажиотаж и уменьшить количество автомобилей в очередях, — отметил Руслан Болотов. — Благодарю иркутян за терпение и выдержку в данной ситуации».
Кроме того, сейчас администрацией Иркутска прорабатывается предложение об определении заправок, где по специальному списку будут получать топливо машины аварийных служб управляющих компаний. Им необходимо всегда быть готовыми к выездам по обращениям граждан. В рамках рабочего выезда Руслан Болотов поздравил сотрудников ГАИ, которые круглосуточно дежурят на автозаправочной станции, с профессиональным праздником и вручил им памятные подарки.
Напомним, ранее по поручению мэра Иркутска были огорожены остановочные пункты в районе автозаправочных станций на Рабочего Штаба, Байкальской, Байкальском тракте, Синюшиной горе, установлены фан-барьеры на АЗС и туалеты вблизи них.