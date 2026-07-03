В Иркутске начали сносить аварийный дом на улице Касьянова

Сейчас за счёт городского бюджета уже разобрали дома на улицах Джамбула, 28 и Афанасьева, 8. В ближайшее время начнут сносить здания на Василия Ледовского, 13 и 14, Днепровской, 6, 4-й Линии, 16, Камской, 15 и 17, в переулке Западный, 4 и на Нефтебазе, 2. Также готовят демонтаж домов на Баррикад, 54/7 и 52/7, Рабочего Штаба, 33, Первомайской, 38а, Напольной, 96а, Красноказачьей, 13а и 13б, Пискунова, 125, Кайской, 66, Обручева, 10, Чернышевского, 2, Челнокова, 12, 4-й Линии, 26, Иртышской, 5 и в переулке Восточном, 11.