Огромная очередь на заправку выстроилась на Гребном канале перед выходными

В Нижнем Новгороде сохраняется напряжённая ситуация на автозаправочных станциях: на АЗС «Лукойл» у Гребного канала по‑прежнему наблюдается масштабная очередь из автомобилей. Об этом сообщили в NN.RU.
По данным на 1 июля 2026 года, стоимость топлива на этой станции составляет: АИ‑95 — 69,34 рубля за литр, АИ‑95+ — 69,99 рубля, АИ‑92 — 64,11 рубля, АИ‑100 — 96,89 рубля, дизельное топливо — 77,79 рубля.
При этом проблемы с заправкой отмечаются не только на этой АЗС: нижегородцы фиксируют большие скопления машин и на других станциях города. Так, местная жительница рассказала о ситуации на улице Родионова — напротив ТЦ «Ганза» в направлении площади Сенной. По её словам, очередь начинается от зоны разворота рядом с автомойкой «Каскад».
Другая нижегородка сообщила, что уже второй день сталкивается с трудностями при попытке заправиться: практически на каждой АЗС либо отсутствует топливо, либо приходится стоять в очереди из 20−30 автомобилей. При этом даже после длительного ожидания нет гарантии, что получится залить бензин.
Анализ цен на топливо в разных сетях АЗС, по данным сервиса «Яндекс. Заправки», показывает заметную разницу в стоимости. В сети Teboil зафиксированы одни из самых низких цен: АИ‑92 предлагается по 63,93 рубля за литр, АИ‑95 — по 68,62 рубля, дизель — по 76,66 рубля, а АИ‑95+ — по 71,64 рубля. В «Газпромнефти» расценки несколько выше: АИ‑92 стоит 64,82 рубля, АИ‑95 — 69,62 рубля, дизель — 76,11 рубля, АИ‑95+ — 71,62 рубля.
На станциях «Лукойл» цены сопоставимы с «Газпромнефтью», но при этом действуют ограничения: одному клиенту отпускают не более 100 литров бензина (на дизельное топливо лимит не распространяется).
В сети «Опти» стоимость топлива заметно выше: АИ‑92 реализуют по 67,50 рубля, АИ‑95 — по 75 рублей, дизель — по 80 рублей. Максимальные расценки зафиксированы на АЗС «Терминал»: здесь АИ‑92, АИ‑95 и дизель стоят по 88,90 рубля за литр.
Кроме того, на «Татнефти» введены свои лимиты: до 20 литров бензина и до 200 литров дизеля на одного покупателя, тогда как «Газпромнефть» продаёт топливо без ограничений. Для сельхозпроизводителей установлен отдельный суточный лимит — 280 тонн топлива.
Ранее Минэнерго сообщили, что перебои с топливом на АЗС в Нижегородской области временны. Нижегородский губернатор также обсудил ситуацию с топливом с вице-премьером РФ.