Огромная очередь на заправку выстроилась на Гребном канале перед выходными

При этом проблемы с заправкой отмечаются не только на этой АЗС: нижегородцы фиксируют большие скопления машин и на других станциях города. Так, местная жительница рассказала о ситуации на улице Родионова — напротив ТЦ «Ганза» в направлении площади Сенной. По её словам, очередь начинается от зоны разворота рядом с автомойкой «Каскад».