В Волгограде в выходной отменят остановку у стадиона «Волгоград Арена»

В администрации Волгограда уточнили, какие именно ограничения ждут горожан и гостей города в субботу, 4 июля, из-за концерта группы «Руки вверх!» на «Волгоград Арене».
В этот день общественный транспорт переведут на усиленный режим работы, но остановку у стадиона отменят с пяти вечера до полуночи. Троллейбусы №№ 8а, 9 и 10а будут отправляться до конца суток от остановок «ЦПКиО» и «Мамаев Курган», чтобы развезти зрителей по домам.
Автобусы доставят пассажиров до улицы Грамши в Тракторозаводском районе и в микрорайон Жилгородок в Дзержинском. Электробус отправится в Кировский район, а от станции «Мамаев Курган» отправятся пригородные электропоезда на юг города в 23:47, а в город Волжский — в 23;46.
«Движение автомобилей будет ограничено с семи утра субботы в проезде по улице Зайцева в границах от проспекта Ленина до улицы Батальонной и на участке дороги от проспекта Ленина до входа GATE № 5», — сообщают в пресс-службе мэрии.
Ранее в Telegram стадиона сообщали, что перекроют первую и нулевую продольные.