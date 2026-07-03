В Волгограде в выходной отменят остановку у стадиона «Волгоград Арена»

В этот день общественный транспорт переведут на усиленный режим работы, но остановку у стадиона отменят с пяти вечера до полуночи. Троллейбусы №№ 8а, 9 и 10а будут отправляться до конца суток от остановок «ЦПКиО» и «Мамаев Курган», чтобы развезти зрителей по домам.