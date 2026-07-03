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В Волгограде в выходной отменят остановку у стадиона «Волгоград Арена»

В этот день общественный транспорт переведут на усиленный режим работы из-за концерта группы «Руки вверх!».

В администрации Волгограда уточнили, какие именно ограничения ждут горожан и гостей города в субботу, 4 июля, из-за концерта группы «Руки вверх!» на «Волгоград Арене».

В этот день общественный транспорт переведут на усиленный режим работы, но остановку у стадиона отменят с пяти вечера до полуночи. Троллейбусы №№ 8а, 9 и 10а будут отправляться до конца суток от остановок «ЦПКиО» и «Мамаев Курган», чтобы развезти зрителей по домам.

Автобусы доставят пассажиров до улицы Грамши в Тракторозаводском районе и в микрорайон Жилгородок в Дзержинском. Электробус отправится в Кировский район, а от станции «Мамаев Курган» отправятся пригородные электропоезда на юг города в 23:47, а в город Волжский — в 23;46.

«Движение автомобилей будет ограничено с семи утра субботы в проезде по улице Зайцева в границах от проспекта Ленина до улицы Батальонной и на участке дороги от проспекта Ленина до входа GATE № 5», — сообщают в пресс-службе мэрии.

Ранее в Telegram стадиона сообщали, что перекроют первую и нулевую продольные.