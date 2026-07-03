Волгоградцы заплатили налогов на 8,3 млрд больше, чем годом ранее: итоги полугодия

Управление Федеральной налоговой службы России по Волгоградской области подвело итоги поступлений в консолидированный бюджет региона за первое полугодие 2026 года. Суммарные доходы составили 74,8 миллиарда рублей, что на 8,3 миллиарда, или на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.