Волгоградцам рассказали о ходе ремонта улицы 7-й Гвардейской

Обновление улицы 7-й Гвардейской в центре Волгограда набирает обороты: дорожники заканчивают укладку выравнивающего слоя асфальта на отрезке от Нулевой Продольной до проспекта Ленина.
Как сообщили в мэрии города-героя, ремонт участка длиной 1,4 километра разбит на два этапа и ведётся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Подрядчик МБУ «Северное» вывел на объект 16 рабочих и 13 единиц техники. Свежее покрытие на первом отрезке займёт 14 тысяч квадратных метров.
Параллельно специалисты снимают старый асфальт с тротуаров. Бортовой камень по всей длине объекта уже заменили, причём гранитные бордюры, сохранившие прочность, не отправили в утиль — их очистили и уложили обратно.
В администрации города уточнили, что со следующей недели дорожники перейдут ко второму этапу — от проспекта Ленина до путепровода на улице Хиросимы. Там предстоит тот же комплекс работ.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о планах перестройки трасс под лихачей.
видео: t.me/volgadmin