Волгоградцам рассказали о ходе ремонта улицы 7-й Гвардейской

Как сообщили в мэрии города-героя, ремонт участка длиной 1,4 километра разбит на два этапа и ведётся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Подрядчик МБУ «Северное» вывел на объект 16 рабочих и 13 единиц техники. Свежее покрытие на первом отрезке займёт 14 тысяч квадратных метров.