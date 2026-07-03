Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса в регионах. Об этом говорится в сообщении кабмина по итогам проведенного вице-премьером совещания о ситуации на топливном рынке.
В сообщении подчеркивается, что основное внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края, где в настоящее время сохраняется напряженная обстановка в части топливообеспечения. Главы субъектов доложили о принимаемых мерах, запасах и поставках нефтепродуктов.
«Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива с целью скорейшего удовлетворения внутреннего спроса на региональных рынках», — сказано в сообщении.
Ранее Новак поручил Минэнерго и компаниям разработать и представить конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в ряде наиболее уязвимых регионов РФ.
Вице-премьер сообщал ТАСС, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20−30%. Он отмечал, что перестройка логистических связей системы с учетом потребностей займет какое-то время. Новак также говорил, что для наполнения внутреннего может быть введен запрет на экспорт дизеля для производителей на короткий срок — несколько месяцев.