Новак дал поручение нефтяникам по поставкам топлива в регионы

За последние месяцы целый ряд российских регионов и нефтекомпаний вынуждены были ввести ограничения на объемы отпуска топлива на АЗС. А 24 июня Росстат сообщил, что индекс производства нефтепродуктов в России (составляющая общего индекса промышленного производства) в мае 2026 года снизился на 13,5% по сравнению с маем 2025 года. В апреле годовое снижение показателя составляло 9,1%. За месяц (относительно апреля 2026-го) производство нефтепродуктов снизилось на 2,3%. В результате в январе-мае показатель сократился на 4,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.