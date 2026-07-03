Новак дал поручение нефтяникам по поставкам топлива в регионы

Вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации на топливном рынке поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива с целью скорейшего удовлетворения внутреннего спроса в регионах, сообщается на сайте правительства.
«В рамках совещания основное внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края, где в настоящее время сохраняется напряженная обстановка в части топливообеспечения», — говорится в сообщении.
Главы регионов доложили о принимаемых мерах, запасах и поставках нефтепродуктов.
За последние месяцы целый ряд российских регионов и нефтекомпаний вынуждены были ввести ограничения на объемы отпуска топлива на АЗС. А 24 июня Росстат сообщил, что индекс производства нефтепродуктов в России (составляющая общего индекса промышленного производства) в мае 2026 года снизился на 13,5% по сравнению с маем 2025 года. В апреле годовое снижение показателя составляло 9,1%. За месяц (относительно апреля 2026-го) производство нефтепродуктов снизилось на 2,3%. В результате в январе-мае показатель сократился на 4,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
В конце июня иркутский губернатор Игорь Кобзев заявил, что ситуация с топливом в области непростая, но «не безысходная». Многокилометровые очереди на заправках он объяснил в том числе искусственным ажиотажем, так как многие автомобилисты, по его словам, «пытаются залить топливо в канистры впрок». Кобзев также попросил правоохранительные органы разобраться с перепродажей топлива по завышенным ценам «предприимчивыми гражданами».
Глава Забайкальского края Александр Осипов анонсировал механизм электронной очереди, чтобы сделать процесс распределения бензина более прозрачным и исключить хаотичное скопление машин. «Проверил обстановку на работающих АЗС в Чите. Люди стоят в очередях сутками, некоторые с детьми. Разговаривал с водителями. Есть необходимость корректировать работу заправок, многое изменить для удобства людей», — сообщил Осипов.
Новак на прошлой неделе заявил, что в России достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынка.
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