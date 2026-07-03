Что происходит с бензином в России сегодня

В Центральном федеральном округе ограничения на уровне властей введены в Брянской, Липецкой, Орловской областях. Так, в Липецкой области физлицам запрещено продавать более 30 л бензина и наливать его в тару, а в Орловской такой же лимит действует на заправку в городе, на трассовых АЗС он выше — 50 л. Также в регионе приняли решение по разделению заправок автомобилей в четные и нечетные дни. Частичные ограничения на отдельных АЗС и сетях действуют в Белгородской, Воронежской, Тамбовской и Тверской областях.