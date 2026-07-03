Что происходит с бензином в России сегодня

На АЗС в десятках регионов России наблюдаются перебои с топливом. По словам вице-премьера Александра Новака, они связаны с логистическими проблемами. В целом внутренний рынок обеспечен бензином и дизельным топливом.
Крупные нефтяные компании удерживают рост цен на бензин на АЗС в пределах инфляции, отмечал Новак. При этом на независимых АЗС «есть некоторый разрыв», который должен выровняться после стабилизации ситуации на топливном рынке, добавил он.
Запасы бензина в России, как сообщил президент Владимир Путин, составляют 1,7 млн т, что почти соответствует уровню прошлого года, есть снижение на уровне 4%.
Сколько стоит бензин сейчас.
По данным Росстата, за неделю с 23 по 29 июня цены на дизельное топливо выросли на 2,2%, на автомобильный бензин — на 1,6%.
Средняя потребительская цена на бензин автомобильный по России на 29 июня составила 72,38 ₽ АИ-92 стоил 68,76 ₽, АИ-95 — 74,38 ₽, АИ-98 и выше — 97,15 ₽ Дизельное топливо на эту дату стоило 84,84 ₽
Статслужба сообщила, что за период с 23 по 29 июня изменение цен на автомобильный бензин зафиксировали в 82 субъектах Российской Федерации, более всего в Севастополе +30,0%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Московской области (-1,6%) и Москве (-0,7%).
Ранее данные Росстата показали, что с середины января (Росстат приводит данные с недели 12−18 января) по неделю 25−31 мая в среднем по России цена на бензин выросла с 65,39 до 67,53 ₽ — на 2,14 ₽, а за первые три недели июня она прибавила еще 1,58 ₽ — до 69,11 ₽
С недели 12−18 января до 15−21 июня средняя цена бензина выросла на 5,7%. АИ-92 подорожал на 5,4%, АИ-95 — на 5,35%, АИ-98 и выше — на 5,45%, дизельное топливо — почти на 5%.
Министр финансов Антон Силуанов 24 июня говорил, что не может согласиться, что рост цен на бензин есть. «На ряде заправок, в первую очередь независимых, — да, действительно, там отмечается рост [цен]. На заправках, которые принадлежат нашим системообразующим компаниям, если цены и выросли, то незначительно», — сказал Силуанов.
Где ввели ограничения на продажу бензина.
В Центральном федеральном округе ограничения на уровне властей введены в Брянской, Липецкой, Орловской областях. Так, в Липецкой области физлицам запрещено продавать более 30 л бензина и наливать его в тару, а в Орловской такой же лимит действует на заправку в городе, на трассовых АЗС он выше — 50 л. Также в регионе приняли решение по разделению заправок автомобилей в четные и нечетные дни. Частичные ограничения на отдельных АЗС и сетях действуют в Белгородской, Воронежской, Тамбовской и Тверской областях.
В Московском регионе на автозаправочных станциях «Газпром нефти» действуют ограничения на отпуск топлива, рассказали РБК на горячей линии компании. О введении лимитов также сообщили корреспонденту РБК на трех из АЗС ЛУКОЙЛа в Москве и на двух АЗС Teboil. В Минэнерго Московской области заявили о достаточных запасах топлива, а временное отсутствие на отдельных АЗС объяснили повышенным спросом.
В Северо-Западном федеральном округе ограничения на заправку ввели власти Калининградской области, на отдельных АЗС и сетях их установили в Архангельской области, Коми, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областях.
В Петербурге, как передавали «РБК Петербург», «Фонтанка» и «Петербург2», ограничения были зафиксированы на АЗС ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти» и Teboil, отпуск топлива ограничен 30 л бензина марок АИ-92 и АИ-95 и 60 л дизельного топлива на одно транспортное средство. Власти Петербурга заявили, что ситуация с поставками топлива на автозаправочные станции города остается контролируемой.
В Приволжском федеральном округе ограничения на уровне властей действуют в Башкирии, Мордовии, Чувашии, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской областях. В последней также ввели режим повышенной готовности. Частичные меры введены на заправках в Марий Эл, Удмуртии, Татарстане, Кировской, Нижегородской областях, Пермском крае. Власти ряда регионов заявляют, что запаса бензина и дизеля достаточно, а меры вводятся для предотвращения ажиотажного спроса и спекуляций.
В Южном федеральном округе самые жесткие ограничения на уровне региона действовали в Крыму и Севастополе. Там в течение некоторого времени свободная продажа топлива была запрещена, но на этой неделе бензин и дизель появился в свободной продаже сначала в Севастополе, а затем и в Крыму. При этом его количество ограничено. С 26 июня на полуострове действует режим ЧС.
В граничащем с полуостровом Краснодарском крае в ряде населенных пунктов есть ограничения на АЗС. Так, в Новороссийске 3 июля приостановили свободный отпуск топлива на автозаправочных станциях, поскольку оно «отсутствует», заправить автомобиль можно по специальным топливным картам. Позднее продажу возобновили. В Краснодаре 3 июля работают 43 АЗС, а 60 — не отпускают топливо, на ряде заправок продают бензин только в бак. В Сочи на сетях АЗС действуют лимиты. Оперштаб Краснодарского края сообщал о планах обсудить запрет на заправку в канистры.
Ограничения на уровне властей введены в Адыгее, частичные ограничения есть в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях.
В Северо-Кавказском федеральном округе властями введены ограничения на отпуск топлива в Дагестане. На некоторых АЗС действуют меры в Ставропольском крае. Министерство ЖКХ Северной Осетии сообщило, что для независимых АЗС введен «неснижаемый уровень запаса топлива в размере не менее 30% от емкости хранения».
В Уральском федеральном округе власти ввели лимиты на заправку в Курганской области, частичные ограничения на АЗС действуют в Свердловской и Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО.
В Сибирском федеральном округе ограничения на уровне властей действуют в Республике Алтай и Омской области. В Иркутской области запрещена продажа топлива в емкости и введен режим повышенной готовности. Частичные ограничения ввели некоторые сети АЗС в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.
В Дальневосточном федеральном округе в Забайкальском крае введены ограничения властями и действует режим повышенной готовности. В Приморском крае введены лимиты на заправку большегрузов и ограничен отпуск топлива в канистры. В ЕАО запрещен отпуск топлива в канистры.
Частичные меры ввели АЗС в Амурской и Магаданской областях, в двух районах Хабаровского края, в Северо-Курильске Сахалинской области. В Якутии ограничения действуют на сети «Саханефтегазсбыт», которой владеет регион.
Среди новых регионов об ограничениях заявляли власти ЛНР и Запорожской области. В ЛНР с начала июня действует ограничение в 20 л топлива в одни руки, в Запорожье меры ввели еще в мае, об их отмене не сообщалось.
Какие меры принимают власти.
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 28 июня, провел совещание по ситуации с топливом. Он рассказал, что мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимуме, потенциал средних и малых предприятий также задействован, а плановые ремонты перенесены на более поздний срок.
При этом глава государства отметил, что «проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются: и очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти». Он поручил принять системные меры, включающие наращивание предложения и сохранение экономически обоснованных цен на бензин.
Накануне правительство России разрешило ряду НПЗ до конца года оборот бензина, соответствующего стандартам «Евро-3», который характеризуется повышенным содержанием серы. Минэнерго пояснило, что это позволит увеличить поставки бензина и дизеля на внутренний рынок. Также кабмин временно снизил норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже с 15 до 10% от объема производства.
ФАС в конце июня направила письмо объединениям, которые занимаются реализацией нефтепродуктов, в котором напомнила о недопущении необоснованного роста цен на бензин. Служба также обратилась с запросами к владельцу АЗС «Трасса» и сеть «Нефтьмагистраль».