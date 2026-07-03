Минэнерго заявило о намерении снизить норматив продаж дизеля на бирже до 10%

Минэнерго РФ подтвердило планы снизить норматив обязательных продаж дизельного топлива на бирже. Об этом журналистам сообщили в ведомстве.
Сейчас норматив составляет 16%. Однако его планируют уменьшить до 10%. Речь идет о доле топлива, которую производители обязаны продавать через биржевые торги.
«Подтверждаем планы по снижению норматива обязательных продаж дизельного топлива на биржевых торгах с 16% до 10%», — заявили в Минэнерго.
Немногим ранее кабмин снизил норму обязательных продаж бензина пятого класса на бирже до 10% от объема производства. В правительстве объясняли, что решение должно помочь стабилизировать внутренний рынок нефтепродуктов. Мера будет действовать с 1 июля по 30 сентября 2026 года.