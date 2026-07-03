Минэнерго заявило о намерении снизить норматив продаж дизеля на бирже до 10%

Немногим ранее кабмин снизил норму обязательных продаж бензина пятого класса на бирже до 10% от объема производства. В правительстве объясняли, что решение должно помочь стабилизировать внутренний рынок нефтепродуктов. Мера будет действовать с 1 июля по 30 сентября 2026 года.