«Яндекс» протестирует карту с данными о наличии топлива на АЗС

Вместе с тем ранее Минэнерго предупредило, что ресурсы с информацией о наличии топлива на АЗС могут использоваться для незаконного сбора персональных данных и содержать недостоверные сведения. В ведомстве заверили, что продолжают ежедневно контролировать ситуацию на топливном рынке и реализуют меры по его стабилизации по поручению вице-премьера Александра Новака.