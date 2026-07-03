«Яндекс» протестирует карту с данными о наличии топлива на АЗС

«Яндекс» начал тестировать интерактивную карту с актуальной информацией о наличии топлива на автозаправках. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Карта использует обезличенные данные сервиса «Яндекс Заправки» о продажах горючего, совершенных за последний час. По данным компании, к сервису подключены более 10 тыс. АЗС по всей России.
С помощью карты можно найти ближайшую АЗС, узнать время последней завершенной на ней заправки и построить маршрут. Однако карта на первом этапе будет доступна только водителям такси в приложении «Яндекс Про».
Для обновления информации водителям предложат проходить короткий опрос о ситуации на АЗС в приложении — во время заправки или при проезде мимо станции.
«По итогам эксперимента “Яндекс” примет решение о запуске интерактивной карты для всех автомобилистов», — добавили в компании.
Вместе с тем ранее Минэнерго предупредило, что ресурсы с информацией о наличии топлива на АЗС могут использоваться для незаконного сбора персональных данных и содержать недостоверные сведения. В ведомстве заверили, что продолжают ежедневно контролировать ситуацию на топливном рынке и реализуют меры по его стабилизации по поручению вице-премьера Александра Новака.
Двумя днями ранее «Яндекс Такси» сообщил об отсутствии у сервиса данных о системном росте цен на поездки или массовом оттоке водителей из-за ситуации с топливом. При этом в компании отмечали, что в ряде регионов, где действуют ограничения на отпуск топлива, водители стали проводить на АЗС значительно больше времени.
Ограничения на отпуск топлива на российских АЗС начали вводить в конце мая. Сначала лимиты появились в Крыму и Севастополе, затем аналогичные меры стали вводить и в других субъектах страны. Число регионов, где действуют полные или частичные меры контроля, к середине 3 июля превысило 60.
Вместе с тем 1 июля вице-премьер Александр Новак заявил, что внутренний рынок России обеспечен горючим. Незадолго до этого, 28 июня, президент России Владимир Путин поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка, включая наращивание предложения и сдерживание цен.
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