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В Белгородской области ограничили продажу топлива на АЗС

Власти Белгородской области ввели временные ограничения на продажу бензина. Покупатели смогут приобрести не более 30 л бензина и 60 л дизельного топлива в одни руки. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в Telegram.

Власти Белгородской области ввели временные ограничения на продажу бензина. Покупатели смогут приобрести не более 30 л бензина и 60 л дизельного топлива в одни руки. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в Telegram.

«Особое внимание уделяем приграничным муниципальным образованиям», — отметил господин Шуваев. Для жителей этих округов сохраняется возможность заливать топливо в сертифицированную тару. Власти региона также усиливают меры ответственности для операторов топливного рынка за нарушения постановлений.

«Бензин должен быть в наличии, и хватать его должно всем», — подчеркнул глава Белгородской области. Ограничения, по словам Александра Шуваева, обусловлены «локальными перебоями с отпуском отдельных марок топлива на отдельных АЗС». В целом ситуация остается стабильной и контролируемой, заверил губернатор.

Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. На данный момент ограничения затронули уже более 30 российских регионов. Сегодня дополнили меры поддержки из-за дефицита топлива ввели в Иркутской области.

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