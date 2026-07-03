В Белгородской области ограничили продажу топлива на АЗС

«Бензин должен быть в наличии, и хватать его должно всем», — подчеркнул глава Белгородской области. Ограничения, по словам Александра Шуваева, обусловлены «локальными перебоями с отпуском отдельных марок топлива на отдельных АЗС». В целом ситуация остается стабильной и контролируемой, заверил губернатор.