В Минэке рассказали о ходе реформы бизнес-классификаторов

Также уже стартовала работа по созданию нового классификатора ОКВЭД-3, он должен вступить в силу в 2029 году, отметил Тюпышев. Согласно плану перехода, о котором подробно писал РБК, переходные ключи для нового классификатора могут появиться в 2028 году. Сама замена понадобилась в том числе для того, чтобы охватить новые отрасли и виды деятельности — такие, например, как цифровая (маркетплейсы, агрегаторы) и креативная (блогеры, стриминги, видеоигры) экономика. За этот год новый классификатор будет сформирован на русском языке, а затем бизнес начнут привлекать в рамках рабочих групп для того, чтобы «оценить корректность, правильность, адекватность, современность», объяснил Тюпышев. При этом если переход с ОКВЭД-1 на ОКВЭД-2, который действует сейчас, в свое время занял десять лет, теперь экономические власти оптимальным считают срок перехода три года, сказал он.