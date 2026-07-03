В Минэке рассказали о ходе реформы бизнес-классификаторов

По итогам первого этапа реформы ОКВЭД 572 тыс. организаций сдали отчетность, на основе которой были определены их новые фактические коды — и у 21% из этих организаций изменился основной вид деятельности, рассказал в интервью Радио РБК на Финансовом конгрессе Банка России замминистра экономического развития Денис Тюпышев.
Это важные изменения, так как они напрямую влияют на финансовую деятельность компаний, подчеркнул он: на основе этих данных определяется в том числе ставка страховых взносов, которую платит организация. Так, с 2026 года утверждены 96 кодов, которые дают право на пониженные страховые взносы.
Текущая реформа ОКВЭД была запущена в 2020 году: в Минэке объясняли, что некоторые предприятия во время пандемии столкнулись с проблемами с господдержкой из-за того, что коды не отражали их реальную деятельность. В результате были созданы новые правила определения кодов, которые начали применяться с 2025 года: информация, которая поступает от бизнеса и Росстата, обобщается ФНС в единых госреестрах, и там указывается два вида кодов — заявительные (указываемые при регистрации) и отчетные (оцениваются Росстатом).
Тюпышев напомнил, что реформа проходит в три этапа. На первом этапе данные сдали те предприятия, которые уже отчитываются в Росстат — это крупный бизнес. «Мы решаем вопрос переходного периода. Многие крупные компании просто споткнулись о то, что они вовремя не посмотрели нормативку, не ожидали, что произойдут такие изменения, узнали по факту о том, что им присвоен новый код ОКВЭД. А это большие компании, у которых огромные обороты. И для них изменение, например, класса страхового риска, который берется теперь на основании данных из ЕГРЮЛ, по данным статотчетности — для них это вылилось в миллиарды», — рассказал Тюпышев.
Второй и третий этапы коснутся остальных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Второй этап стартует со следующего года. «Мы уже, исходя из опыта текущего, попробуем подкорректировать условия, правила для того, чтобы это более гладко прошло в следующем году», — сказал Тюпышев.
Также уже стартовала работа по созданию нового классификатора ОКВЭД-3, он должен вступить в силу в 2029 году, отметил Тюпышев. Согласно плану перехода, о котором подробно писал РБК, переходные ключи для нового классификатора могут появиться в 2028 году. Сама замена понадобилась в том числе для того, чтобы охватить новые отрасли и виды деятельности — такие, например, как цифровая (маркетплейсы, агрегаторы) и креативная (блогеры, стриминги, видеоигры) экономика. За этот год новый классификатор будет сформирован на русском языке, а затем бизнес начнут привлекать в рамках рабочих групп для того, чтобы «оценить корректность, правильность, адекватность, современность», объяснил Тюпышев. При этом если переход с ОКВЭД-1 на ОКВЭД-2, который действует сейчас, в свое время занял десять лет, теперь экономические власти оптимальным считают срок перехода три года, сказал он.