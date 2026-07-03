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Продажи топлива по QR-кодам в Севастополе 3 июля не будет

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что новых партий QR-кодов на покупку топлива сегодня не будет. Об этом глава города сообщил в Telegram.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что новых партий QR-кодов на покупку топлива сегодня не будет. Об этом глава города сообщил в Telegram.

«Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС “ТЭС” завтра бессмысленно», — подчеркнул господин Развожаев. По его словам, на автозаправках «ТЭС» топливо завтра смогут получить только коммунальные службы, скорая помощь, общественный транспорт и другие службы, обеспечивающие жизнедеятельность города.

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе действуют с конца мая. Топливо отпускают в ограниченном объеме лишь на некоторых АЗС либо по QR-кодам. Сегодня утром господин Развожаев сообщал о свободной продаже бензина АИ-95 Ultra и ДТ Ultra на восьми АЗС АТАН в Севастополе.

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