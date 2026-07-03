Продажи топлива по QR-кодам в Севастополе 3 июля не будет

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе действуют с конца мая. Топливо отпускают в ограниченном объеме лишь на некоторых АЗС либо по QR-кодам. Сегодня утром господин Развожаев сообщал о свободной продаже бензина АИ-95 Ultra и ДТ Ultra на восьми АЗС АТАН в Севастополе.