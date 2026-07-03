Тюлень Нил, который весит почти тонну, взорвал мировые соцсети

Тюлень по имени Нил стал мировой звездой интернета, набрав 1,4 миллиона подписчиков в TikTok. Материал Daily Star перевел aif.ru.
Животное весом около тонны ежегодно посещает прибрежные города южной Тасмании, превращаясь из местной достопримечательности в источник головной боли для властей.
Несмотря на милую внешность, Нил наносит серьезный ущерб инфраструктуре: повреждает дорожные ограждения, заборы и автомобили. Зверь часто перекрывает движение, располагаясь прямо на проезжей части.
Известно, что популярность тюленя даже стала причиной безрассудного поведения некоторых поклонников.
«Зафиксированы случаи, когда люди подносили маленьких детей вплотную к животному ради фотографий», — говорится в заявлении Департамента природных ресурсов Тасмании.
Местные власти также опасаются повторения истории с моржом Фрейей, которого усыпили в Норвегии в 2023 году из-за угрозы общественности.
«Существует риск буквально “залюбить Нила до смерти”», — предупредили в департаменте.
Ранее сообщалось, что в Китае пингвины приняли участие в ледовом параде в образе «джентльменов».