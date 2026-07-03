Президент «Альфа-Банка» заявил о росте тревожных ожиданий у клиентов

Клиенты «Альфа-Банка» чувствуют себя «в разной степени напряженно», в том числе на фоне инфляционных ожиданий. Об этом рассказал председатель Совета директоров и президент «Альфа-Банка» Олег Сысуев в эфире Радио РБК.
«Мы находимся внутри экономики, внутри бизнеса, общаемся очень плотно с нашими клиентами, и мы видим, что у них тревога. Вот тревожные ожидания у них растут. Я не говорю о ожиданиях повышенной инфляции, а тревожные ожидания у них растут, и, наверное, одна из составляющих этих тревог — это видение горизонта увеличения инфляции», — рассказал он.
В числе причин тревожности он также выделил атаки беспилотников на российские регионы. Кроме того, тревожность клиентов растет из-за ситуации на топливном рынке, сказал Сысуев.
По его словам, рост тревожных настроений наблюдается в большей мере корпоративных клиентов. При этом Сысуев подчеркнул, что в очередях на АЗС стоят как физлица, так и представители корпоративного бизнеса.
«Поэтому, мне кажется, что общее тревожное настроение, оно сейчас, безусловно, доминирует», — пояснил президент «Альфа-Банка».
К вечеру 3 июля полные или частичные меры контроля продажи топлива затронули более 60 регионов России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что крупнейшие НПЗ работают на максимальной мощности, плановые ремонты предприятий были перенесены, а запасы бензина составляют 1,7 млн т — лишь на 4% меньше, чем годом ранее.
В ходе совещания по вопросам снабжения топливом российских регионов глава государства отмечал, что проблемы с обеспечением топливом в России сохраняются как для автомобилистов, так и для бизнеса, есть очереди на заправках. Путин сказал, что для стабилизации топливного рынка необходимо принять системные меры, которые соответствуют масштабу вызовов. По словам президента, речь идет как о наращивании объема предложения, так и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо.
1 июля Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что внутренний рынок России обеспечен бензином и дизельным топливом. Он отмечал, что есть дефициты и перебои на отдельных заправках, но они быстро устраняются.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции после заседания регулятора по ключевой ставке сообщала, что подорожание бензина может отразиться на инфляционных ожиданиях, так как это достаточно чувствительный товар и для людей, и для компаний. При этом ЦБ не видит рисков переохлаждения экономики России, добавила она.
Выступая на брифинге Финансового конгресса ЦБ Набиуллина заявила, что июньские опросы по инфляционным ожиданиям не показывали влияния ситуации на топливном рынке на них.
10 июня Путин заявлял, что снижение инфляции позволяет рассчитывать на уменьшение ключевой ставки в будущем. Ситуация в российской экономике «находится под контролем», а принимаемые властями меры дают запланированный результат, добавил президент.
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