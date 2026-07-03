Президент «Альфа-Банка» заявил о росте тревожных ожиданий у клиентов

В ходе совещания по вопросам снабжения топливом российских регионов глава государства отмечал, что проблемы с обеспечением топливом в России сохраняются как для автомобилистов, так и для бизнеса, есть очереди на заправках. Путин сказал, что для стабилизации топливного рынка необходимо принять системные меры, которые соответствуют масштабу вызовов. По словам президента, речь идет как о наращивании объема предложения, так и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо.