Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 4 июля

Национальный банк определил курсы валют на 4 июля, субботу. В частности, на выходных курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены в значениях, определенных еще перед длинными выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На субботу, 4 июля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9062 белорусского рубля, 1 евро — 3,3096 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7310 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на четверг, 2 июля, и пятницу, 3 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались такими же и в субботу, 4 июля.
Тем временем власти Минска сказали, можно ли за идущую под снос частную застройку получить не квартиру или деньги, а новый дом.