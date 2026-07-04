Финские фермеры теряют 10% дохода из-за остановки удобрений из РФ

Финскую молочную отрасль в течение недели потрясли сразу две негативные новости, которые поставили под удар выживание многих хозяйств. Как пишет газета Iltalehti в пятницу, 3 июля, снижение закупочных цен на молоко совпало с ожидаемым прекращением импорта удобрений из России.
Молочный концерн Valio с 1 июля понизил закупочную цену на сырое молоко еще на 3 цента за литр. Это уже второе снижение с начала года: в апреле цена уже была урезана на 3,5 цента за литр. В результате стоимость литра молока, закупаемого у финских производителей, впервые за долгое время опустилась ниже отметки 50 центов.
Для средней фермы, производящей около 1 млн литров молока в год, июльское удешевление оборачивается чистой потерей примерно 30 тыс. евро годового дохода — это эквивалент зарплаты одного работника. Как отмечает Janakkalan Sanomat, совокупный эффект от двух снижений подряд достигает 10% дохода для производителей.
В Valio объясняют вынужденный шаг переизбытком сырого молока на мировых рынках и глобальным падением цен на молочную продукцию. Концерн поставляет на экспорт до 40% своей продукции, и именно мировая конъюнктура определяет уровень закупочных цен для местных фермеров.
Одновременно ситуацию усугубляет логистический фактор: с 1 июля поставки удобрений из России в Финляндию становятся экономически нецелесообразными из-за восьмикратного повышения тарифа на железнодорожные перевозки в финском направлении. Центральный союз сельхозпроизводителей MTK уже призвал правительство вмешаться в ситуацию.
Сам концерн Valio формально является кооперативом, принадлежащим фермерам: его владельцами выступают 13 кооперативов, а молоко поставляют почти 3 тыс. хозяйств. В компании признают, что под угрозой находится выживание всей цепочки первичного производства. Ежегодно в Финляндии 7−8% производителей молока прекращают деятельность.
Ранее Valio объявил о закрытии своего завода в Оулу, где производятся свежие молочные продукты, полуфабрикаты на растительной основе и мороженое. Именно на этом предприятии до 2014 года выпускались йогурты для российского рынка. Производство в Оулу будет остановлено к концу первого полугодия 2028 года, сокращения затронут 140 из 300 сотрудников завода.
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