Финские фермеры теряют 10% дохода из-за остановки удобрений из РФ

Молочный концерн Valio с 1 июля понизил закупочную цену на сырое молоко еще на 3 цента за литр. Это уже второе снижение с начала года: в апреле цена уже была урезана на 3,5 цента за литр. В результате стоимость литра молока, закупаемого у финских производителей, впервые за долгое время опустилась ниже отметки 50 центов.