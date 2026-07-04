В РФ разработают калькулятор для расчета лицензионных платежей

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Цифровой сервис расчета средней ставки лицензионных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности разработают в России. Как следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС, цифровой сервис должен быть создан к июлю 2027 году.
Документ касается изменений в дорожную карту по достижению ключевых показателей эффективности реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса. В нем указывается, что новый инструмент поможет определять рыночную стоимость интеллектуальной собственности. Речь идет об оценке стоимости изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, программ для электронных вычислительных машин.
Как отметил в беседе с ТАСС профессор кафедры интеллектуальных прав и кафедры международного частного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Бениамин Шахназаров, создание такого инструмента представляется крайне важным и необходимым в современных условиях.
«Данный государственный сервис, действительно, по своему функционалу должен быть схож с “онлайн-калькулятором”, учитывающим рыночные условия, динамику цен, среднюю рыночную стоимость использования исключительных прав на соответствующие объекты в конкретной отрасли, в том числе с учетом анализа условий лицензионных договоров, в отношении предоставления права использования, по которым осуществлена государственная регистрация в Роспатенте», — пояснил Шахназаров.
По его словам, сервис поможет правообладателям и их контрагентам (приобретателям прав) предварительно оценить стоимость предоставляемых по лицензионным договорам прав.
«Покупатели лицензий смогут оценить обоснованность заявленной стоимости, а продавцы сформировать разумную цену, что зачастую даже добросовестным правообладателям сделать затруднительно и затратно», — подытожил он, указав, что внедрение сервиса в коммерческую и правоприменительную практику будет способствовать коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и упростит определение объективной рыночный стоимости вознаграждения при заключении лицензионных договоров.