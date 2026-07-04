В РФ разработают калькулятор для расчета лицензионных платежей

«Данный государственный сервис, действительно, по своему функционалу должен быть схож с “онлайн-калькулятором”, учитывающим рыночные условия, динамику цен, среднюю рыночную стоимость использования исключительных прав на соответствующие объекты в конкретной отрасли, в том числе с учетом анализа условий лицензионных договоров, в отношении предоставления права использования, по которым осуществлена государственная регистрация в Роспатенте», — пояснил Шахназаров.