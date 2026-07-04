«Русолово» в Хабаровском крае обновило рекорд по выпуску олова, вольфрама и меди

На ПК «Правоурмийский» запущены отсадочная машина, 2 новых грохота, трехдечный концентрационный стол и двухкамерная флотационная машина. Внедрение оборудования позволило увеличить операционное извлечение на гравитационном переделе с 65% до 75%, повысить эффективность грохочения с 70% до 90%, на 15% — операционное извлечение на второй стадии обогащения. Кроме того, содержание мышьяка в оловянном концентрате снижено до 1−2% против исходных 3−4%.