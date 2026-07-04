«Русолово» в Хабаровском крае обновило рекорд по выпуску олова, вольфрама и меди

Предприятия горнорудного дивизиона ПАО «Русолово» по итогам первого полугодия 2026 года достигли максимальных в истории компании объемов производства металлов в концентрате. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу компании, за 6 месяцев выпуск олова в концентрате составил 2 тыс. тонн, вольфрама — 65 тонн, меди — 1,35 тыс. тонн.
По сравнению с показателями пятилетней давности рост составил: по олову — в 1,5 раза, по вольфраму — в 2,7 раза, по меди — в 7,8 раза.
Основным фактором увеличения выпуска стала реализация комплексной инвестиционной программы модернизации и технического перевооружения на горно-обогатительных комбинатах «Солнечный» и «Правоурмийский», входящих в структуру компании. В рамках программы приобретено новое оборудование, проведены капитальные ремонты производственных объектов.
На ПК «Солнечный» в 2025 году введены в эксплуатацию 10 однодечных концентрационных столов, 2 трехдечных концентрационных стола, 2 гидроклассификатора, 4 флотационные машины пневматического типа, 7 винтовых сепараторов, 5 высокочастотных грохотов, а также новые концентрационные столы.
На ПК «Правоурмийский» запущены отсадочная машина, 2 новых грохота, трехдечный концентрационный стол и двухкамерная флотационная машина. Внедрение оборудования позволило увеличить операционное извлечение на гравитационном переделе с 65% до 75%, повысить эффективность грохочения с 70% до 90%, на 15% — операционное извлечение на второй стадии обогащения. Кроме того, содержание мышьяка в оловянном концентрате снижено до 1−2% против исходных 3−4%.
Генеральный директор ПАО «Русолово» Сергей Антонов отметил, что существенный вклад в рост эффективности внесла установка модульных рудосепарационных комплексов (МРСК) на первом этапе обогащения.
— Автоматизированная система комплекса эффективно отделяет тяжелые рудные минералы, включая сульфидные, от пустой породы. Это улучшает качество сырья, поступающего на фабричную переработку, и позволяет вовлекать в оборот бедные и забалансовые руды, — пояснил он.
В компании уточнили, что применение новых технических решений обеспечило не только рост объемов, но и повышение качества конечной продукции при снижении операционных затрат. В 2026 году ПАО «Русолово» продолжит модернизацию действующих производственных комплексов и внедрение передовых технологий. Это, как ожидается, позволит превысить годовой плановый показатель — более 4 тыс. тонн олова в концентрате.