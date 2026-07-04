Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кто нужен Приморью, выясняют в крае

В Приморье активно реализуется национальный проект «Кадры», который направлен на подготовку специалистов, необходимых для местных предприятий.

Источник: ДЕЙТА

В рамках этого проекта 4473 работодателя края уже рассчитали свою кадровую потребность с помощью приморского кадрового центра «Работа России», сообщает ИА DEITA.RU.

Специалисты кадрового центра сообщили, что для определения нехватки персонала организации из различных отраслей, таких как строительство, энергетика, культура и спорт, а также сельское хозяйство, предоставили свои анкеты. Это поможет рассчитать потребность в специалистах на ближайшие семь лет.

Анализ результатов показал, что в отдельных отраслях, таких как транспортировка и хранение, обрабатывающие производства, а также оптовая и розничная торговля, наблюдается нехватка специалистов.

Министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий отметил, что полученные данные станут основой для формирования контрольных цифр приёма в вузы и колледжи региона. Это позволит обеспечить предприятия необходимыми квалифицированными специалистами в соответствии с перспективами развития экономики края.

Первый заместитель директора Приморского Кадрового центра «Работа России» Александр Кажин подчеркнул, что кадровое планирование становится ключевым инструментом для развития экономики региона.

Опрос, проводимый Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, используется для формирования семилетнего прогноза кадровой потребности по отраслям экономики и регионам.