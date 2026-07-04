Кто нужен Приморью, выясняют в крае

Специалисты кадрового центра сообщили, что для определения нехватки персонала организации из различных отраслей, таких как строительство, энергетика, культура и спорт, а также сельское хозяйство, предоставили свои анкеты. Это поможет рассчитать потребность в специалистах на ближайшие семь лет.