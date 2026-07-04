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Комсомольский НПЗ досрочно выйдет из ремонта для стабилизации рынка топлива

Ограничения на продажу бензина в канистры пока сохранятся.

Источник: Хабаровский край сегодня

На следующей неделе Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) возобновит работу раньше запланированного срока. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», это стало возможным благодаря договоренностям губернатора Дмитрия Демешина с руководством предприятия. Дополнительные объемы топлива, которые поступят на рынок после запуска, призваны снять напряженность с поставками в регионе.

Экстренные службы и сельхозпредприятия обеспечены горючим в полном объеме — соответствующее поручение главам регионов дал президент Владимир Путин. Особое внимание уделяется уборочной кампании: срыв сезонных графиков поставок напрямую угрожает продовольственной безопасности.

— Ситуация с топливом на сегодняшний день складывается сложная, но контролируемая. Ожидаем ее стабилизации на следующей неделе после выхода НПЗ с планового ремонта. Заводу потребуется время, чтобы выйти на полную мощность, поэтому ограничения пока сохраняются в Ванинском, Советско-Гаванском, Ульчском и Верхнебуреинском районах. Это временная мера, — заявил заместитель министра энергетики края Евгений Береза.

По данным краевого Минэнерго, в регионе работают 178 АЗС. Достаточный запас топлива имеют 108 из них. Чтобы избежать ажиотажа и сохранить доступность бензина для максимального числа автомобилистов, операторы ввели ограничения на отпуск АИ-92 и АИ-95 в канистры.

Власти края ежедневно мониторят остатки горючего на заправках, а также продолжают переговоры с федеральными структурами, производителями нефтепродуктов и РЖД для обеспечения бесперебойных поставок в регион.