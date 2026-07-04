Комсомольский НПЗ досрочно выйдет из ремонта для стабилизации рынка топлива

На следующей неделе Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) возобновит работу раньше запланированного срока. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», это стало возможным благодаря договоренностям губернатора Дмитрия Демешина с руководством предприятия. Дополнительные объемы топлива, которые поступят на рынок после запуска, призваны снять напряженность с поставками в регионе.
Экстренные службы и сельхозпредприятия обеспечены горючим в полном объеме — соответствующее поручение главам регионов дал президент Владимир Путин. Особое внимание уделяется уборочной кампании: срыв сезонных графиков поставок напрямую угрожает продовольственной безопасности.
— Ситуация с топливом на сегодняшний день складывается сложная, но контролируемая. Ожидаем ее стабилизации на следующей неделе после выхода НПЗ с планового ремонта. Заводу потребуется время, чтобы выйти на полную мощность, поэтому ограничения пока сохраняются в Ванинском, Советско-Гаванском, Ульчском и Верхнебуреинском районах. Это временная мера, — заявил заместитель министра энергетики края Евгений Береза.
По данным краевого Минэнерго, в регионе работают 178 АЗС. Достаточный запас топлива имеют 108 из них. Чтобы избежать ажиотажа и сохранить доступность бензина для максимального числа автомобилистов, операторы ввели ограничения на отпуск АИ-92 и АИ-95 в канистры.
Власти края ежедневно мониторят остатки горючего на заправках, а также продолжают переговоры с федеральными структурами, производителями нефтепродуктов и РЖД для обеспечения бесперебойных поставок в регион.