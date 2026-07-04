Комсомольский НПЗ досрочно выйдет из ремонта для стабилизации рынка топлива

— Ситуация с топливом на сегодняшний день складывается сложная, но контролируемая. Ожидаем ее стабилизации на следующей неделе после выхода НПЗ с планового ремонта. Заводу потребуется время, чтобы выйти на полную мощность, поэтому ограничения пока сохраняются в Ванинском, Советско-Гаванском, Ульчском и Верхнебуреинском районах. Это временная мера, — заявил заместитель министра энергетики края Евгений Береза.