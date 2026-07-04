ТАСС: Украине удалось собрать лишь половину необходимых к зиме запасов газа

Запасы энергетического угля составляют 2,2 млн тонн, однако его достаточно лишь для прохождения лета и осени. Украина продолжает пополнять запасы газа и энергетического угля, но этому препятствует рост цен на европейских энергетических рынках и высокий спрос на газ в странах ЕС, которые также испытывают сложности с пополнением хранилищ к зиме.