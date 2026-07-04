ТАСС: Украине удалось собрать лишь половину необходимых к зиме запасов газа

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Украина к середине года смогла накопить в хранилищах лишь около 7 млрд куб. м газа при минимально необходимых для прохождения зимы 13,2 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основании данных министерства энергетики страны.
Запасы энергетического угля составляют 2,2 млн тонн, однако его достаточно лишь для прохождения лета и осени. Украина продолжает пополнять запасы газа и энергетического угля, но этому препятствует рост цен на европейских энергетических рынках и высокий спрос на газ в странах ЕС, которые также испытывают сложности с пополнением хранилищ к зиме.
Мощность энергосистемы также остается низкой, несмотря на попытки ее восстановления и создания сети распределенной энергогенерации, и к середине лета составляет около 11−12 ГВт при необходимых зимой 18−19 ГВт. Даже в летний период из-за роста энергопотребления на фоне сильной жары Украина испытывает дефицит электроэнергии в размере 1−2 ГВт.