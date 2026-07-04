Верховный суд объяснил, в каких случаях можно вернуть квартиру по схеме Долиной

Верховный суд РФ утвердил обзор по делам об оспаривании сделок, из-за которых переходило право собственности на жилье. В документ вошли 20 правовых позиций, выработанных за 2022−2025 годы.
Главный практический эффект касается споров, где продавец пытается вернуть квартиру после сделки, ссылаясь на обман, заблуждение или неспособность понимать значение своих действий. Подобные ситуации получили широкий общественный резонанс после дела народной артистки России Ларисы Долиной, которая стала жертвой телефонных мошенников и пыталась через суд вернуть проданную квартиру.
Верховный суд указал, что заблуждение продавца относительно мотивов сделки само по себе не является достаточным основанием для признания ее недействительной. Суды должны оценивать добросовестность другой стороны и выяснять, могла ли она распознать заблуждение, под влиянием которого действовал продавец. При этом обе стороны оспариваемой сделки должны получать равный объем судебной защиты.
Отдельно разъяснено, что сделка купли-продажи квартиры, совершенная потерпевшим под влиянием обмана со стороны третьих лиц, может быть признана недействительной по иску продавца только при условии, что покупатель знал или должен был знать об этом обмане. Для признания сделки недействительной из-за состояния гражданина также необходимо доказать, что именно в момент подписания документов он не мог понимать значение своих действий или руководить ими.
Именно такие обстоятельства обычно становятся предметом разбирательств по делам о мошеннических схемах с недвижимостью, когда злоумышленники с помощью телефонного обмана убеждают владельца срочно продать квартиру и перевести деньги. Верховный суд фактически разъяснил, что само по себе наличие такого обмана не означает автоматического возврата жилья: суду предстоит установить, был ли покупатель добросовестным участником сделки или знал либо должен был знать о действиях мошенников.
Документ должен унифицировать судебную практику по квартирным спорам, где одновременно затрагиваются интересы продавца, покупателя и потерпевших от мошенничества. Верховный суд также указал, что при наличии оснований для признания сделки недействительной и взаимном исполнении договора применяется двусторонняя реституция, то есть каждая из сторон возвращает другой все полученное по сделке. Для рынка вторичного жилья это означает, что суды будут детально исследовать обстоятельства заключения договора и поведение его участников, а не автоматически возвращать квартиру одной из сторон.
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