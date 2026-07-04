Верховный суд объяснил, в каких случаях можно вернуть квартиру по схеме Долиной

Документ должен унифицировать судебную практику по квартирным спорам, где одновременно затрагиваются интересы продавца, покупателя и потерпевших от мошенничества. Верховный суд также указал, что при наличии оснований для признания сделки недействительной и взаимном исполнении договора применяется двусторонняя реституция, то есть каждая из сторон возвращает другой все полученное по сделке. Для рынка вторичного жилья это означает, что суды будут детально исследовать обстоятельства заключения договора и поведение его участников, а не автоматически возвращать квартиру одной из сторон.