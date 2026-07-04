Киргизия в пять раз нарастила поставки пива в Россию

Кроме того, согласно бюллетеню, Киргизия за первые четыре месяца 2026 года экспортировала в РФ пищевые продукты, которые не поставляла в начале 2025 года, в том числе 67,7 тонны мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы стоимостью $134,5 тыс. и 38 тонн свежих дынь, арбузов и папай за $10,7 тыс. В то же время поставки некоторых продуктов, наоборот, полностью прекратились. В частности, бобовых, овощей, имбиря и чабреца.