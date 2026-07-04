Киргизия в пять раз нарастила поставки пива в Россию

БИШКЕК, 4 июля. /ТАСС/. Киргизия в период с января по апрель 2026 года многократно увеличила объем экспорта пива в Россию по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это следует из бюллетеня Национального статистического комитета, с которым ознакомился ТАСС.
За первые четыре месяца 2026 года Киргизия поставила РФ 35 640 литров пива за $18,5 тыс., что более чем в 5 раз превышает прошлогодний показатель — 6 852 литра за $4,8 тыс.
Кроме того, согласно бюллетеню, Киргизия за первые четыре месяца 2026 года экспортировала в РФ пищевые продукты, которые не поставляла в начале 2025 года, в том числе 67,7 тонны мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы стоимостью $134,5 тыс. и 38 тонн свежих дынь, арбузов и папай за $10,7 тыс. В то же время поставки некоторых продуктов, наоборот, полностью прекратились. В частности, бобовых, овощей, имбиря и чабреца.
Удельный вес России в общем объеме экспорта Киргизии за период с января по апрель составил 28,7%. Актуальные данные о товарообороте будут опубликованы после 20 июля.
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