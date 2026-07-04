Сколько воды накопили водохранилища Крыма в июне

«На вчерашний день объем фактического наполнения водохранилищ естественного стока был 188 миллионов, то есть за июнь объем наполнения водохранилищ не изменился. Если взять предыдущие пять лет, то прошлом году наполнение было — 113 млн кубов, в 2024 году — 177, в 2023 году — 216, в 2022 году — 231 и в 2021 году — 138 млн кубометров», — отметил Илья Николенко.
Он также рассказал о показателях наполняемости за первое полугодие.
«Более интересно рассмотреть, что происходило за первое полугодие, потому что это период, когда мы можем собрать воду. Так вот, в этом году за первое полугодие объем наполнения увеличился на 100 миллионов кубометров, причем 70 миллионов — за январь и февраль. В прошлом году объем наполнения за первое полугодие уменьшился на 14 миллионов кубометров, в 2024 году — уменьшился на 40 миллионов. И что характерно, в 2023 году было плюс 40 миллионов, в 2022 — плюс 60 и в 2021 — плюс 90», — поделился профессор.
Гость эфира пояснил, что данные цифры указывают на некий природный цикл.
«Мы ожидали, что это будет вододефицитный период, но произошли какие-то изменения, какие-то большие циклы, что мы из характерной последовательности пяти лет вдруг попали в очень благоприятный период. То есть наполнение у нас 188 миллионов — достаточно большое, это — свыше 74 процентов», — обозначил он.
В свою очередь Анатолий Копачевский озвучил июньские данные по водохранилищам, питающим Симферополь — Аянского, Симферопольского и Партизанского.
«На 30 июня в Аянском водохранилище объем несколько снизился — на 0,1%, наполнение было 3 млн 896 тысяч. Приток за июнь составил 1 миллион 424 тысячи кубометров. То есть мы говорим, что приток идет достаточно хороший. При том, что среднемноголетний приток в июне — 885 тысяч, а это фактически в два раза меньше, чем поступило в июне. При этом, в связи с высокой степенью наполнения Аянского водохранилища, в июне производился сброс в объеме 636 тысяч. Этот сброс по руслу реки Салгир далее поступал в Симферопольское водохранилище», — рассказал он.
«В целом приток за июнь составил 3 миллиона 223 тысячи, а в связи с высокой степенью наполняемости был также произведен сброс в объеме 981 тысячи метров кубических воды. При этом среднемноголетний объем притока — 3 миллиона 317 тысяч. Это говорит о том, что данное крупное водохранилище по своим специфическим особенностям в этом году попало в объем среднемноголетнего притока за июнь месяц», — дополнил собеседник.
Партизанское водохранилище, отметил Анатолий Копачевский, на сегодняшний день также имеет высокую степень наполнения — 29 миллионов или 85%, а приток за июнь здесь составил 5 миллионов 658 тысяч, при среднем многолетнем значении для июня 2 миллиона 600 тысяч. Соответственно, обратил внимание он, туда поступило в два раза больше воды, чем за среднее многолетнее значение. Так же в Партизанском водохранилище был произведен сброс в объеме 4 миллионов, что говорит о его полном наполнении.
«Суммарно приток в Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища за июнь составил 10 миллионов. Примечательно, что с начала этого года по Аянскому водохранилищу стоит рекорд. То есть поступление туда составило 18 миллионов 282 тысячи, и это за 40 лет наблюдения — максимальное значение притока», — констатировал гость эфира.