Сколько воды накопили водохранилища Крыма в июне

«Более интересно рассмотреть, что происходило за первое полугодие, потому что это период, когда мы можем собрать воду. Так вот, в этом году за первое полугодие объем наполнения увеличился на 100 миллионов кубометров, причем 70 миллионов — за январь и февраль. В прошлом году объем наполнения за первое полугодие уменьшился на 14 миллионов кубометров, в 2024 году — уменьшился на 40 миллионов. И что характерно, в 2023 году было плюс 40 миллионов, в 2022 — плюс 60 и в 2021 — плюс 90», — поделился профессор.