Цены на свет пересчитают по уточненным правилам рынка

Вместе с тем новая методика может повлиять на последующие тарифные кампании. Электроэнергия входит в число ключевых затрат практически для всех отраслей экономики, поэтому изменение принципов расчета регулируемых доходов энергетических компаний способно отразиться не только на стоимости коммунальных услуг, но и на расходах промышленности, торговли, транспорта и сферы услуг.