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Цены на свет пересчитают по уточненным правилам рынка

Правительство РФ внесло изменения в порядок расчета цен и тарифов на электрическую энергию, мощность, а также услуги оптового и розничных рынков электроэнергии.

Правительство РФ внесло изменения в порядок расчета цен и тарифов на электрическую энергию, мощность, а также услуги оптового и розничных рынков электроэнергии.

Соответствующее постановление № 809 опубликовано в числе новых федеральных нормативных актов. Документ не устанавливает новые тарифы для населения, но меняет отдельные правила, по которым они будут рассчитываться в дальнейшем.

Поправки затрагивают методику тарифного регулирования, используемую при определении экономически обоснованных расходов энергокомпаний. В частности, уточнен порядок учета внереализационных расходов, а также механизм определения нормы доходности инвестированного капитала. Именно эти показатели используются при расчете необходимой валовой выручки регулируемых организаций и учитываются при установлении тарифов.

Изменения распространяются на участников оптового и розничных рынков электроэнергии, включая сетевые компании, гарантирующих поставщиков и другие регулируемые организации. Для них новые правила станут основой при подготовке тарифных заявок, расчете инвестиционных программ и обосновании расходов перед регулирующими органами.

Для обычных потребителей постановление не означает автоматического повышения платы за электроэнергию. Документ меняет не размер тарифов, а методику их формирования. Конкретные платежи для населения, предприятий и бюджетных организаций по-прежнему будут определяться в рамках ежегодного тарифного регулирования с учетом решений федеральных и региональных органов власти.

Вместе с тем новая методика может повлиять на последующие тарифные кампании. Электроэнергия входит в число ключевых затрат практически для всех отраслей экономики, поэтому изменение принципов расчета регулируемых доходов энергетических компаний способно отразиться не только на стоимости коммунальных услуг, но и на расходах промышленности, торговли, транспорта и сферы услуг.

Практическое применение новых норм начнется при очередном регулировочном цикле. Регуляторы будут использовать обновленные правила при рассмотрении тарифных заявок, а энергокомпании — при расчете экономически обоснованных расходов и доходности инвестиционных проектов. Таким образом, постановление закладывает новую основу для формирования тарифов на электроэнергию в последующие периоды, не вводя при этом единого повышения цен с момента его публикации.

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