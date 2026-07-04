OneTwoTrip: спрос россиян на турпоездки в Китай и Турцию в августе вырос

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Спрос россиян на бронирование отелей в Турции на август 2026 года вырос на 90%, в Китае — на 95%, в Венгрии — более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.
«Турция (доля 14,6%). Страна совершила колоссальный рывок: ее доля выросла на 89,6% по сравнению с прошлогодним августом. Турция сместила Италию и возглавила рейтинг. В топе городов — Стамбул и Анталья, а вот Алания уступила место Анкаре», — рассказали в компании.
Согласно исследованию, в топ-5 в порядке убывания также вошли: Италия (10,3%), Франция (8%), Китай (7,2%) и Венгрия (5,8%). Спрос на отдых в Италии за год снизился на 26,4%. Тройка популярных городов также обновилась: Рим и Милан остались в топе, а Венецию вытеснила Флоренция. Популярность Франции также стала ниже — на 30,4%. В августе 2026 года туристы выбирают Париж, Ниццу и Марсель (год назад вместо Марселя в топе был Лион).
Китай в 2026 году «уверенно ворвался» в пятерку лидеров, поднявшись с прошлогоднего седьмого места. По сравнению с августом 2025 года количество бронирований там выросло на 94,6%. Самые популярные города остались неизменными: Шанхай, Пекин и Гуанчжоу. Именно в Китай россияне планируют самые короткие поездки этого августа — в среднем 4,5 дня (в 2025 году самые короткие бронирования были в Турции — четыре дня).
По данным сервиса, замыкает топ-5 Венгрия, спрос на отдых в которой за год вырос более чем вдвое. Направление стало рекордсменом и по средней продолжительности отдыха — 6,5 дня. Топ городов: Будапешт, Хевиз и Дебрецен (последний вытеснил популярный в августе 2025 года Сегед). Испания, годом ранее занимавшая вторую строчку, в августе 2026 опустилась на 11 место рейтинга: популярность направления сократилась на 77,1%. Япония, занимавшая ранее пятое место, показала увеличение спроса на 7,3%, однако на фоне бурного роста других стран опустилась на седьмую строчку.