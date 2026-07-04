OneTwoTrip: спрос россиян на турпоездки в Китай и Турцию в августе вырос

Согласно исследованию, в топ-5 в порядке убывания также вошли: Италия (10,3%), Франция (8%), Китай (7,2%) и Венгрия (5,8%). Спрос на отдых в Италии за год снизился на 26,4%. Тройка популярных городов также обновилась: Рим и Милан остались в топе, а Венецию вытеснила Флоренция. Популярность Франции также стала ниже — на 30,4%. В августе 2026 года туристы выбирают Париж, Ниццу и Марсель (год назад вместо Марселя в топе был Лион).