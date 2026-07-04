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В Омске после жалоб жильцов в дом на Мишина вернули горячую воду

Починка проблемных теплотрасс продолжается по всему городу.

Источник: Om1 Омск

Встреча с жителями Ленинского округа Омска

На этой неделе губернатор Омской области Виталий Хоценко, спикер Заксобрания Александр Артёмов, мэр Сергей Шелест и депутаты встретились с жителями Ленинского округа Омска. Одной из главных тем стали вопросы ЖКХ.

Проблемы с горячим водоснабжением

Жители дома на Мишина, 8 регулярно оставались без горячей воды из-за проблемной теплотрассы. После обращения ремонтные работы были проведены, и горячее водоснабжение вернули в квартиры.

Текущие ремонтные работы

По состоянию на 4 июля ремонтные бригады работают на следующих объектах:

  • ул. Яковлева, 10.

  • ул. 13-я Линия, 43.

  • ул. Волочаевская, 19ж.

  • 1-й Башенный переулок, 6.

  • пр. Мира, 17.

  • ул. Заозерная, 16.

  • ул. Б. Хмельницкого, 212.

  • ул. В. Иванова, 18.

  • пр. Космический, 16.

  • ул. Чайковского, 5.

  • ул. Харьковская, 17.

  • ул. Крупской, 14/5.

Работы планируют завершить в течение дня 4 июля.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт продолжается по следующим адресам:

  • ул. 75-й Гвардейской бригады, 1 В.

  • ул. Волочаевская, 19.

  • ул. Ватутина, 5а.

  • ул. Блюхера, 26.

  • ул. Рокоссовского, 28.

Как узнать сроки окончания работ

Если в вашем доме нет горячей воды, вы можете узнать актуальные сроки окончания работ в управляющих компаниях, на сайте АО «Тепловая компания», а также в официальных соцсетях организации.