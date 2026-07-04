В Омске после жалоб жильцов в дом на Мишина вернули горячую воду

Встреча с жителями Ленинского округа Омска
На этой неделе губернатор Омской области Виталий Хоценко, спикер Заксобрания Александр Артёмов, мэр Сергей Шелест и депутаты встретились с жителями Ленинского округа Омска. Одной из главных тем стали вопросы ЖКХ.
Проблемы с горячим водоснабжением
Жители дома на Мишина, 8 регулярно оставались без горячей воды из-за проблемной теплотрассы. После обращения ремонтные работы были проведены, и горячее водоснабжение вернули в квартиры.
Текущие ремонтные работы
По состоянию на 4 июля ремонтные бригады работают на следующих объектах:
ул. Яковлева, 10.
ул. 13-я Линия, 43.
ул. Волочаевская, 19ж.
1-й Башенный переулок, 6.
пр. Мира, 17.
ул. Заозерная, 16.
ул. Б. Хмельницкого, 212.
ул. В. Иванова, 18.
пр. Космический, 16.
ул. Чайковского, 5.
ул. Харьковская, 17.
ул. Крупской, 14/5.
Работы планируют завершить в течение дня 4 июля.
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт продолжается по следующим адресам:
ул. 75-й Гвардейской бригады, 1 В.
ул. Волочаевская, 19.
ул. Ватутина, 5а.
ул. Блюхера, 26.
ул. Рокоссовского, 28.
Как узнать сроки окончания работ
Если в вашем доме нет горячей воды, вы можете узнать актуальные сроки окончания работ в управляющих компаниях, на сайте АО «Тепловая компания», а также в официальных соцсетях организации.