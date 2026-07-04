В Тевризском районе продолжают подключать газ к новым домам

Подать заявку на газификацию дома можно лично в МФЦ «Мои документы», через портал Единого оператора газификации (connectgas.ru) или через личный кабинет на сайте Госуслуг (gosuslugi.ru). Для оформления нужны паспорт, СНИЛС, а также документы о праве собственности на землю и дом.