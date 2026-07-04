В Тевризском районе продолжают подключать газ к новым домам

В Тевризском районе Омской области продолжается строительство газораспределительных сетей для подключения новых домовладений.
По данным регионального правительства, заявки на догазификацию уже подали сотни местных жителей. Полностью газифицировать удалось уже 140 домовладений.
Подать заявку на газификацию дома можно лично в МФЦ «Мои документы», через портал Единого оператора газификации (connectgas.ru) или через личный кабинет на сайте Госуслуг (gosuslugi.ru). Для оформления нужны паспорт, СНИЛС, а также документы о праве собственности на землю и дом.
Отмечается, что омичам компенсируют затраты на работы внутри участка и покупку газоиспользующего оборудования. Газификация и догазификация региона находятся на личном контроле губернатора Виталия Хоценко.