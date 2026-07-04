Налоговые долги в РФ начнут взыскивать через платформу цифрового рубля

Федеральная налоговая служба утвердила новый порядок обмена информацией с банками и оператором платформы цифрового рубля при исполнении решений о взыскании налоговой задолженности. Соответствующий приказ зарегистрирован Министерством юстиции 30 июня 2026 года. Документ определяет технический механизм взаимодействия участников системы при перечислении задолженности в бюджет.
Впервые оператор платформы цифрового рубля включен в единый порядок исполнения поручений налоговых органов наравне с кредитными организациями. Это означает, что цифровой рубль становится частью общей системы налогового администрирования и будет использоваться при исполнении решений о взыскании задолженности в том же процедурном порядке, что и традиционные банковские счета.
Согласно приказу, все документы и сведения, необходимые для исполнения поручений налоговых органов, будут размещаться в реестре решений о взыскании задолженности. Именно этот реестр станет основным источником информации для банков и оператора платформы цифрового рубля при исполнении требований налоговых органов в соответствии со статьей 46 Налогового кодекса.
Отдельное внимание уделено обновлению сведений о состоянии Единого налогового счета. Если на счете образуется отрицательное сальдо, информация должна актуализироваться не реже одного раза в сутки. При положительном или нулевом сальдо сведения должны обновляться в режиме реального времени. Такой порядок позволит финансовым организациям получать максимально актуальные данные о наличии или отсутствии задолженности.
Для граждан и организаций документ не вводит новых налогов, дополнительных оснований для взыскания или новых обязанностей по уплате. Изменения касаются исключительно порядка информационного взаимодействия между государственными органами и финансовыми организациями. Вместе с тем технический обмен сведениями станет более оперативным, что позволит быстрее исполнять уже принятые решения о взыскании задолженности.
Приказ вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1 января 2027 года. До этого времени Федеральной налоговой службе, банкам и оператору платформы цифрового рубля предстоит подготовить свои информационные системы к работе по новым правилам. Практически это означает, что с 2027 года процедуры взыскания налоговой задолженности будут опираться на единый цифровой реестр и более оперативный обмен данными между всеми участниками процесса.
Читайте также: ФНС утвердила новый порядок реестра налогоплательщиков.