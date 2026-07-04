Налоговые долги в РФ начнут взыскивать через платформу цифрового рубля

Приказ вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1 января 2027 года. До этого времени Федеральной налоговой службе, банкам и оператору платформы цифрового рубля предстоит подготовить свои информационные системы к работе по новым правилам. Практически это означает, что с 2027 года процедуры взыскания налоговой задолженности будут опираться на единый цифровой реестр и более оперативный обмен данными между всеми участниками процесса.