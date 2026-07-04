Более 1500 домов газифицировано в Нижегородской области с начала года

Главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» Андрей Каширин отметил, что лето — оптимальное время для оформления документов и запуска газа, чтобы войти в отопительный сезон с комфортом. Он также напомнил, что для льготных категорий граждан в регионе предусмотрены субсидии до 210 тысяч рублей.