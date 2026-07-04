Италия возглавила механизм киберпомощи Украине

Таллиннский механизм объединяет страны и организации, которые помогают Украине укреплять киберустойчивость. В украинском сообщении указано, что Италия принимает руководство механизмом и намерена увеличить собственный вклад. Это создает для Киева дополнительный канал поддержки в сфере, где атаки могут влиять на энергетику, транспорт, связь, госуправление, финансовые сервисы и работу гражданских служб.