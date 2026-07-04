В Новосибирске продают сеть кондитерских Nikki Forkin за 3 млн рублей

Согласно описанию лота, покупателю переходят права на три работающие точки продаж, профессиональное кухонное оборудование, действующие контракты с поставщиками сырья, обученный штат сотрудников, сформированная клиентская база и аккаунты бренда в социальных сетях. В тексте объявления указана цена за весь бизнес в размере 3 миллионов рублей, однако в заголовке самого предложения фигурирует сумма 1,3 миллиона рублей.