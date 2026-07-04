В Новосибирске продают сеть кондитерских Nikki Forkin за 3 млн рублей

В Новосибирске выставлена на продажу местная сеть из трех кондитерских Nikki Forkin. Объявление о реализации готового бизнеса размещено на популярной онлайн-платформе. Данная торговая марка входит в структуру ресторанной группы «Бочкари», которой также принадлежат такие заведения, как рестораны «Сыроварня», «Горыныч», «Магадан» и сеть хинкальных «Птичка».
Согласно описанию лота, покупателю переходят права на три работающие точки продаж, профессиональное кухонное оборудование, действующие контракты с поставщиками сырья, обученный штат сотрудников, сформированная клиентская база и аккаунты бренда в социальных сетях. В тексте объявления указана цена за весь бизнес в размере 3 миллионов рублей, однако в заголовке самого предложения фигурирует сумма 1,3 миллиона рублей.
На сегодняшний день заведения сети расположены на улице Ленина по соседству с «Сыроварней», в элитном жилом комплексе «Чикаго» на Октябрьской магистрали и в микрорайоне «Европейский берег».
Ресторанная группа «Бочкари» под руководством Виталия Брегадзе ведет деятельность не только в столице Сибири, но и развивает франчайзинговые проекты в Алтайском крае, Республике Алтай, Красноярске и Санкт-Петербурге. Ранее компания пыталась закрепиться в Москве, открыв там заведение «Птичка», однако сейчас оно закрыто.
По данным аналитического сервиса Rusprofile, Виталий Брегадзе является учредителем пяти организаций, а выручка его основного бизнеса в 2025 году составила 421 миллион рублей, увеличившись на 26%. Чистая прибыль достигла 97 миллионов рублей с ростом почти на 1000%, а стоимость долей компании выросла до 30 миллионов рублей, прибавив 452%.
Стоит отметить, что локация в ЖК «Чикаго» характеризуется высокой конкуренцией — там же работают кофейни Skuratov и Krems. В микрорайоне «Европейский берег» соперничество еще более жесткое: помимо прочих, там открыты точки Blackwood, «Академия кофе», «Мечтай», «Пена» и Flat.