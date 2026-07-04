В башкирских Дюртюлях обновили колледж на 170 млн рублей

Мы чемпионы в России по программе «Профессионалитет», у нас самое большое количество колледжей — 35, которые попали в этот проект. Это больше трети от всех колледжей в республике, их всего 92. И вот смотрите, как преображается учебное заведение. Мы же давали своё собственное финансирование. В этом году стало немного сложнее, но мы не останавливаем работу по модернизации колледжей. Ну и как остановить, это затрагивает большой процент наших детей. После 9 класса ребята идут в колледжи, потом без проблем получают работу. Колледжи — это наша стратегия, это обеспечение трудовыми ресурсами наших предприятий. И самое главное, ребята получают действительно нужные профессии и в самых современных условиях.