Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 июля

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По состоянию на 4 июля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США — 472,17 тенге; евро — 540,82 тенге; российский рубль — 6,11 тенге; китайский юань — 69,62 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

472 тенге на покупку, 479 тенге на продажу.

Курс евро:

539,99 тенге на покупку, 549,99 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,8 тенге на покупку, 6,1 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

473,75 тенге на покупку, 475,87 тенге на продажу.

Курс евро:

540,79 тенге на покупку, 546,13 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,84 тенге на покупку, 5,98 тенге на продажу.

Ранее тенге вошел в топ-5 самых укрепившихся валют мира с начала 2026 года.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше