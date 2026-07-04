Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 июля

По состоянию на 4 июля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США — 472,17 тенге; евро — 540,82 тенге; российский рубль — 6,11 тенге; китайский юань — 69,62 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
472 тенге на покупку, 479 тенге на продажу.
Курс евро:
539,99 тенге на покупку, 549,99 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,8 тенге на покупку, 6,1 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
473,75 тенге на покупку, 475,87 тенге на продажу.
Курс евро:
540,79 тенге на покупку, 546,13 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,84 тенге на покупку, 5,98 тенге на продажу.
Ранее тенге вошел в топ-5 самых укрепившихся валют мира с начала 2026 года.