В Новосибирске подрядчики устранили 154 дорожных дефекта по гарантии

В Новосибирске подрядные организации продолжают выполнять гарантийный ремонт дорожного полотна. По информации, предоставленной пресс-службой городской мэрии, на сегодняшний день специалисты ликвидировали 154 различных дефекта.
В текущем году под контролем Управления дорожного строительства находятся 376 объектов, из которых 79 были отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В ходе инспекций профильные службы зафиксировали 482 замечания на 248 участках магистралей. На данный момент устранено около трети от общего числа выявленных нарушений, при этом еще 128 дорожных объектов успешно прошли проверку без единого нарекания.
На участках, обновленных по нацпроекту, было обнаружено 181 нарушение на 66 отрезках пути. К первому июля рабочие исправили 127 дефектов, что составляет более 70% от плана. Три строительные компании уже полностью завершили свои обязательства перед городом, однако работы по устранению оставшихся 54 замечаний продолжаются.