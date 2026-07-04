В Новосибирске подрядчики устранили 154 дорожных дефекта по гарантии

В текущем году под контролем Управления дорожного строительства находятся 376 объектов, из которых 79 были отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В ходе инспекций профильные службы зафиксировали 482 замечания на 248 участках магистралей. На данный момент устранено около трети от общего числа выявленных нарушений, при этом еще 128 дорожных объектов успешно прошли проверку без единого нарекания.