С 1 сентября волгоградцы получат новый налоговый вычет на сбережения

Налоговый вычет будут предоставлять по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года. Размер возврата зависит от суммы внесенных страховых взносов и действующей ставки НДФЛ. Кроме того, с 1 сентября увеличивается предельный размер взносов, по которым родители смогут получить вычет при оформлении в пользу детей, — с 400 тысяч до 500 тысяч рублей.