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С 1 сентября волгоградцы получат новый налоговый вычет на сбережения

Россиянам увеличили лимит для налогового вычета до 500 тысяч рублей.

С 1 сентября 2026 года жители Волгограда и других регионов России смогут воспользоваться новым налоговым вычетом по взносам на долгосрочные сбережения. Изменения вступят в силу в соответствии с федеральным законом № 418-ФЗ, сообщили в Минфине России.

Налоговый вычет будут предоставлять по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года. Размер возврата зависит от суммы внесенных страховых взносов и действующей ставки НДФЛ. Кроме того, с 1 сентября увеличивается предельный размер взносов, по которым родители смогут получить вычет при оформлении в пользу детей, — с 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

«Налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан будет предоставляться по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни», — сообщили в Минфине России.

Уточнить условия предоставления нового налогового вычета и размер возможного возврата можно в органах Федеральной налоговой службы. — пишут «Известия».

Перед подачей документов рекомендуется проверить, соответствует ли договор установленным требованиям.

Ранее волгоградцы называли главные цели денежных накоплений.