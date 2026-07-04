В Новороссийске нет бензина марки АИ-100

В Новороссийске топливо появилось на 8 АЗС. На заправках действуют ограничения, действующие по решению собственников. В бак можно залить от 20 до 60 литров.
В субботу, 4 июля, бензин марки АИ-95 есть на 5 АЗС, АИ-92 — на 6, дизель — на 7. АИ-100 купить нельзя, его нет в наличии.
На сегодняшний день 23 АЗС в городе не работает.
Где можно заправиться в Новороссийске:
Роснефть — Мысхакское шоссе; п. Верхнебаканский, ул. Черноморская.
Газпром — ст-ца Натухаевская.
Rusoil — тер. Цемдолина, ул. Золотая рыбка.
Татнефть — п. Верхнебаканский.
Уфим-нефть — с. Цемдолина, ул. Ленина, с. Владимировка, Кирилловка, ул. Кооперативная.