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В Новороссийске нет бензина марки АИ-100

В Новороссийске работает 8 АЗС 4 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске топливо появилось на 8 АЗС. На заправках действуют ограничения, действующие по решению собственников. В бак можно залить от 20 до 60 литров.

В субботу, 4 июля, бензин марки АИ-95 есть на 5 АЗС, АИ-92 — на 6, дизель — на 7. АИ-100 купить нельзя, его нет в наличии.

«АЗС на проспекте Дзержинского, в Цемдолине, ул. Ленина (2 АЗС Роснефти и 1 АЗС Лукойл), селах Кирилловка (Роснефть) топливо отпускают по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения данных АЗС», — рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска.

На сегодняшний день 23 АЗС в городе не работает.

Где можно заправиться в Новороссийске:

Роснефть — Мысхакское шоссе; п. Верхнебаканский, ул. Черноморская.

Газпром — ст-ца Натухаевская.

Rusoil — тер. Цемдолина, ул. Золотая рыбка.

Татнефть — п. Верхнебаканский.

Уфим-нефть — с. Цемдолина, ул. Ленина, с. Владимировка, Кирилловка, ул. Кооперативная.

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