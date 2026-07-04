В Севастополе открыли свободную продажу топлива на девяти АЗС

«С 10:00 на 9 заправках “АТАН” будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Обращаю ваше внимание на то, что каждого вида топлива на каждой из этих АЗС хватит только на 100 машин», — сообщил губернатор.