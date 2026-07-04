В Севастополе открыли свободную продажу топлива на девяти АЗС

«С 10:00 на 9 заправках “АТАН” будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Обращаю ваше внимание на то, что каждого вида топлива на каждой из этих АЗС хватит только на 100 машин», — сообщил губернатор.
Заправиться можно по адресам:
- АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).
- АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).
- АЗС 67 ул. Хрусталева, 74 Г (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).
- АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).
- АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).
- АЗС 87 ул. Руднева, 2А (ДТ Ultra).
- АЗС 89 Проспект Победы, 1 (ДТ Ultra).
- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).
- АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа власти решили ограничить продажу топлива на заправках — временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.