Маркетплейсы начнут контролировать сведения о товарах и продавцах

Правительство РФ установило порядок проверки информации, которую партнеры размещают в карточках товаров, работ и услуг на посреднических цифровых платформах. Новые правила касаются операторов платформ, через которые продавцы и исполнители выходят на покупателей.
Правительство России утвердило порядок проверки сведений, которые продавцы и исполнители размещают в карточках товаров, работ и услуг на посреднических цифровых платформах. Новые правила приняты в развитие закона о платформенной экономике и устанавливают обязанности операторов таких площадок по контролю за размещаемой информацией.
Проверке подлежат сведения, которые продавцы обязаны указывать в карточках товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством. Эти данные позволяют покупателям получить достоверную информацию о самом товаре или услуге, а также о лице, которое их предлагает.
Согласно новым правилам, оператор цифровой платформы должен организовать процедуру проверки размещаемой информации. Таким образом, площадки больше не будут выполнять исключительно роль посредника между продавцом и покупателем. На них возлагается обязанность контролировать соответствие карточек установленным требованиям и принимать меры при выявлении нарушений.
Документ направлен на повышение прозрачности торговли через цифровые платформы и снижение числа случаев, когда покупатели сталкиваются с неполным, недостоверным или вводящим в заблуждение описанием товаров и услуг. Ожидается, что единый порядок проверки поможет повысить качество информации, размещаемой на электронных площадках.
Для продавцов и исполнителей новые требования означают необходимость более внимательно оформлять карточки товаров, работ и услуг, своевременно обновлять сведения и следить за их соответствием законодательству. Для операторов платформ изменения потребуют создания внутренних механизмов проверки, фиксации результатов контроля и реагирования на выявленные нарушения.
Практически новые правила усиливают ответственность всех участников платформенной торговли. Если раньше достоверность сведений в карточках в основном зависела от самих продавцов, то теперь оператор платформы также становится участником системы контроля, обеспечивая проверку обязательной информации до ее использования покупателями.
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