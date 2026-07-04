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Павленко: топливо в Ялте можно купить на двух АЗС

В Ялте появился в свободной продаже бензин и солярка 4 июля.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Ялты Янина Павленко проинформировала, где можно за наличные деньги заправить авто на Южном берегу Крыма 4 июля 2026.

С десяти утра открыта продажа на двух заправках «АТАН» по адресам:

  • Никита, Южнобережное шоссе, 87 (А-95 Ultra, ДТ Ultra).
  • Алупка, Южнобережное шоссе, 38 (ДТ Ultra).

Правила прежние: заливают в бак одного автомобиля не более 20 литров горючего. Сохраняется и табу на заправку в канистры.

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