Павленко: топливо в Ялте можно купить на двух АЗС

Мэр Ялты Янина Павленко проинформировала, где можно за наличные деньги заправить авто на Южном берегу Крыма 4 июля 2026.
С десяти утра открыта продажа на двух заправках «АТАН» по адресам:
- Никита, Южнобережное шоссе, 87 (А-95 Ultra, ДТ Ultra).
- Алупка, Южнобережное шоссе, 38 (ДТ Ultra).
Правила прежние: заливают в бак одного автомобиля не более 20 литров горючего. Сохраняется и табу на заправку в канистры.
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